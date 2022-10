Michael van Gerwen op jacht naar vijfde EK-titel: dit is de volledige loting

EERSTE KLASSE C EFC koploper af na remise bij ZSV; Someren nestelt zich in subtop

EFC heeft de koppositie in de eerste klasse C uit handen gegeven. Na een goede openingsfase mocht het over de gehele wedstrijd bekeken blij zijn met een punt op bezoek bij ZSV. Deurne ging in de slotfase onderuit bij Wittenhorst, Someren won wel en nestelt zich in de subtop

