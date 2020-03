Michael van Gerwen schakelt titelhouder uit op UK Open

Haase en Rojer onderuit, Nederland wacht loodzware taak in Davis Cup

8:45 Het Nederlands tennisteam is in Nur-Sultan op een 2-1-achterstand gekomen in het Daviscupduel met Kazachstan. Het koppel Robin Haase en Jean-Julien Rojer boog in het dubbelspel in twee sets voor het Kazachse duo Andrej Goloebev en Aleksandr Nedovjesov: 3-6 en 3-6.