Michael van Gerwen speelt WK-finale zonder aanwezigheid gezin: ‘Kan alleen maar afleiden’

Michael van Gerwen toont zelden zwakheid, maar hij was wel zo eerlijk om een paar uur voor de WK-finale toe te geven dat hij gespannen was. ,,Gezonde spanning, dat hoort erbij.”

Zijn tegenstander Michael Smith kreeg de vraag voorgelegd wat hij wél heeft en Van Gerwen niet. Na even nadenken zei de Engelman: ,,Haar op m'n hoofd!”. Daarmee geconfronteerd zei Mighty Mike even later: ,,Misschien is dat ook het enige. Dat hij daarmee komt, zegt ook wel wat over zijn gemoedstoestand.”

Van Gerwen vindt dat hij op mentaal vlak sterker is dan zijn tegenstander, al stelde Smith in aanloop naar de eindstrijd dat hij daarin ook veel is gegroeid sinds hun vorige WK-finale tegen elkaar in 2019. ,,Maar hij barst ook van het talent”, voegde de Nederlander er direct aan toe. ,,Er is niets dat hij kan wat ik niet kan. Alleen moet ik dat vanavond laten zien. Ik denk sowieso dat het een mooie finale wordt.”

Smith hoort de laatste dagen veel mensen beweren dat Van Gerwen weer zijn oude, zeer hoge niveau haalt. ,,Dat is knap, maar ik heb mijn hoogste niveau nog niet gehaald. Ik hoop dat me dat in de finale lukt.”

Van Gerwen heeft zijn vrouw en kinderen niet over laten komen vanuit Vlijmen naar Londen. ,,Dat is een hoop gedoe. En het kan alleen maar afleiden.”

