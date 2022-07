Michael van Gerwen stelt diagnose bij tegenstander: ‘Vond het veel weghebben van darteritus’

Aspinall hield regelmatig in op het moment van zijn worp, om de pijl vervolgens anders beet te pakken en deze alsnog richting het bord te gooien. ,,Problemen met zijn grip?”, reageerde Van Gerwen desgevraagd na afloop op de persconferentie. ,,Denk je dat? Tsja, of het had te maken met zijn blessure. Om eerlijk te zijn vond ik het veel weghebben van darteritus. En dat is geen goede zaak.” Darteritus is een bekende aandoening onder darters. De naam klinkt lollig, maar het is in feite een vorm van faalangst. Spelers krijgen een mentale blokkade op het moment dat ze de pijl naar het bord willen gooien en kunnen deze vervolgens niet loslaten. Mensur Suljovic en Eric Bristow zijn bekende darters die ermee gekampt hebben, evenals Nederlanders Albertino Essers en Berry van Peer.

,,Bij Aspinall had het voornamelijk te maken met zijn blessure denk ik”, aldus Van Gerwen, die de Engelsman zichtbaar geen probleem wilde aanpraten. Aspinall had maanden last van een pols- en elleboogblessure, en leek daar pas dit voorjaar van verlost te zijn.



,,Maar goed, wat het ook was, hij speelde behoorlijk goed”, besloot de Nederlander, die in Blackpool inderdaad alle moeite had om de zege over de streep te trekken. Van Gerwen zag Aspinall terugkomen van 15-10 naar 15-14, om vervolgens alsnog de beslissende leg te pakken. ,,Het verstoorde zijn spel spel nauwelijks.”



Van Gerwen neemt het zaterdag in de halve finales van World Matchplay op tegen Dimitri Van den Bergh, die in een thriller afrekende met Peter Wright. Vanavond strijden Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode om een plek in de halve finales, waar de winnaar van de partij tussen Gerwyn Price en José de Sousa de tegenstander zal zijn.