Michael van Gerwen troeft Danny Noppert af in Nederlandse finale in Oostenrijk: ‘Speciaal gevoel’

Euro TourMichael van Gerwen heeft de Austrian Darts Open op zijn naam geschreven. De Brabander was in de volledige Nederlandse finale met 8-5 te sterk voor Danny Noppert.

Van Gerwen begon prima aan de finale en liep uit naar 3-0. Op dat moment stond hij op een gemiddelde van ruim 112. In de vierde leg liep het bij geen van beide darters, maar na 23 pijlen wist Noppert zijn beurt dan toch te behouden. Ook de volgende twee legs gingen naar de 31-jarige Fries, die zo op 3-3 kwam. Tot 5-5 ging het vervolgens gelijk op, maar het was weer Van Gerwen die toesloeg om vervolgens uit te lopen naar 8-5.

Van Gerwen mag door de zege 25.000 pond (30.000 euro) bijschrijven op de Order of Merit. Noppert moet het doen met 10.000 pond (12.000 euro). ,,Om mijn 34ste Euro Tour-titel te pakken hier in Graz is een speciaal gevoel", zei Van Gerwen. ,,Winnen is een gevoel waar ik nooit genoeg van zal krijgen, maar winnen zonder de fans was niet hetzelfde. Ik ga hier even van genieten, maar dan is het tijd om te focussen op het volgende toernooi.”

Van Gerwen en Noppert beleefden in Graz een prima dag. ‘Mighty Mike’ was eerst James Wade de baas in een heerlijke kraker en rekende vervolgens af een sterk gooiende Dirk van Duijvenbode. In de halve eindstrijd moest Stephen Bunting eraan geloven.

Noppert klopte achtereenvolgens Jonny Clayton, de leider in de stand van de Premier League Darts, Joe Cullen en Nathan Aspinal. Die laatste twee hadden bijzonder weinig in te brengen tegen de Nederlandse winnaar van de UK Open. Noppert kwam in de finale niet verder dan een gemiddelde van 89.3, terwijl hij tegen Clayton nog boven de 104 had gegooid. Van Gerwen, momenteel de nummer drie van de wereld, zette daar een score van 98.78 tegenover.

Voor Van Gerwen is het al de vierde keer dat hij het Euro Tour Toernooi in Oostenrijk op zijn naam schrijft. De laatste keer was in 2019, dat was tot dit weekeinde ook de laatste keer dat het toernooi werd georganiseerd.

Uitslagen Austrian Darts Open

Achtste finales

Danny Noppert - Jonny Clayton 6-2

Joe Cullen - Krzysztof Ratajski 6-2

Danny Jansen - Ricky Evans 0-6

Madars Razma - Nathan Aspinall 2-6

Zoran Lerchbacher - Dirk van Duijvenbode 1-6

Michael van Gerwen - James Wade 6-5

Gabriel Clemens - Rob Cross 5-6

Callan Rydz - Stephen Bunting 4-6



Kwartfinales

Danny Noppert - Joe Cullen 6-1

Ricky Evans - Nathan Aspinall 5-6

Dirk van Duijvenbode - Michael van Gerwen 1-6

Rob Cross - Stephen Bunting 4-6

Halve finales

Danny Noppert - Nathan Aspinall 7-2

Michael van Gerwen - Stephen Bunting 7-5

Finale

Danny Noppert - Michael van Gerwen 5-8

