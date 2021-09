Michael van Gerwen verklaart tranen na titel: ‘Ik heb veel klappen moeten verwerken’

Eran Zahavi wil in de laatste jaren van zijn carrière succes en plezier koppelen: ‘Er was niks mis tussen mij en Malen’

11:13 PSV-spits Eran Zahavi sprak afgelopen week in een Israëlische podcast uitgebreid over zijn situatie in Nederland en bij PSV. Op hapodium.com verscheen een lang gesprek met de 34-jarige aanvaller, die graag nog een aantal jaren door wil met voetballen en zondagmiddag met PSV tegen Feyenoord speelt.