Michael van Gerwen verliest clash van Peter Wright en is alle majortitels kwijt

Michael van Gerwen is bij de Players Championship Finals zijn titel kwijtgeraakt. De zesvoudig winnaar van het majortoernooi leed in Minehead een gevoelige nederlaag in de kwartfinales tegen Peter Wright. Voor de Brabander moet het vizier nu op het aanstaande WK darts.

De clash tussen Van Gerwen en Wright begon vanwege een brandalarm met enige vertraging. Het oponthoud duurde ongeveer een kwartier. Van Gerwen leek in elk geval niet van slag, getuige zijn scores van 180 en 171 in de eerste leg. De start met een 11-darter was dan ook voortvarend. Toch werd hij als eerste gebroken en keek bij de eerste pauze tegen een 2-3 achterstand aan.

Van Gerwen kwam echter uitstekend uit de break en bracht via de tweede sessie de stand weer in balans (5-5). Toch kon hij, ondanks een hoger gemiddelde dan zijn opponent (101,64 en 98,8) niet doordrukken. Wright begon vlijmscherp aan de laatste sessie en legde via een 7-5 voorsprong de basis voor de overwinning. De excentrieke Schot zegevierde uiteindelijk met 10-6 in legs. Van Gerwen heeft nu geen enkele majortitel meer in zijn bezit.

Ruzie Wright

Wright kreeg het gisteren nog aan de stok met Adrian Lewis. De 51-jarige Schot won nipt met 6-5 in legs, maar kreeg na afloop een woedende Lewis op zijn dak. Wright werd door de ex-wereldkampioen beticht van valsspelen.

Kritiek Van Gerwen

Ook Van Gerwen zorgde gisteren voor enige opschudding. De 32-jarige Vlijmenaar haalde hard uit naar de organisatie. Hij sprak van ‘belachelijke omstandigheden’ in Minehead. ,,Het is behoorlijk koud en er staat wat wind. Dat soort dingen helpen je niet. Niemand mag daar iets over zeggen, of durft er iets over te zeggen, maar ik doe het wel.” Voor de nederlaag tegen Wright zal hij niet naar excuses zoeken en de schuld zoals altijd vooral bij zichzelf neerleggen.

Verrassende halve finale

Beide halve finales zijn nu bekend. Ryan Searle en Brendan Dolan strijden vanavond verrassend tegen elkaar om een plek in de eindstrijd. Dolan won gisteren al verrassend van Gerwyn Price en schakelde vanmiddag bij de laatste acht José de Sousa uit. De Noord-Ier won met 10-4 in legs. Searle zegevierde in de kwartfinale in een spannende partij met 10-9 over Daryl Gurney.

In de andere halve eindstrijd staat Wright tegenover Jonny Clayton. De nummer acht van de wereld zette Vincent van der Voort aan de kant.

De Players Championship Finals is het laatste majortoernooi op weg naar het WK darts, dat op woensdag 15 december in Londen begint.

