Michael van Gerwen vindt Chris Dobey ‘lekkere tegenstander’ en 'leuke gozer’: ‘Hij trekt de trukendoos niet open’

De jaarwisseling ging gisteravond grotendeels aan Mighty Mike voorbij. ,,Ik heb lekker Aziatisch gegeten in een goed restaurant en ben daarna vroeg naar bed gegaan. Ik ben vaker in deze situatie geweest, dus ik wist wat ik kon verwachten.”

In Chris Dobey krijgt Van Gerwen een ‘lekkere’ tegenstander. Niet alleen omdat Van Gerwen al zijn partijen van hem won, op de laatste na. ,,Dat was er eentje over elf legs, nu spelen we een langer format. Chris is ook een snelle speler en zoals bekend vind ik dat lekker. Hij trekt geen trukendoos open, de beste mag winnen. Daar hou ik van. Hij is een leuke gozer ook. Qua scorend vermogenis hij heel sterk. Ik moet mijn beste spel laten zien, hem veel pijn doen. Dan komt het goed.”