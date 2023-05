Michael van Gerwen wil in Aberdeen vertrouwen tanken voor play-offs van volgende week

Donderdagavond in Aberdeen sluit het reguliere Premier League-seizoen zijn deuren. In Schotland wordt de vierde naam bekend die het volgende week bij de play-offs in de O2 Arena in Londen gaat opnemen tegen het al geplaatste supertrio Gerwyn Price, Michael Smith én Van Gerwen.



Jonny Clayton of Nathan Aspinall meldt zich donderdagavond op de 16de Premier League-avond bij de beste vier. Ze spelen in de kwartfinale bovendien tegen elkaar.