Michael van Gerwen worstelt met pijn en schaamte na gebitsoperatie: ‘Hij heeft continu last’

Alpe­cin-sprint­trein met Van der Poel als raketmotor bezorgt andere teams hoofdbre­kens voor rest Tour

Bij de eerste sprintkans deze Tour de France bewijst Mathieu van der Poel opnieuw als lead-out van de buitencategorie te zijn. Hij loodst Jasper Philipsen naar de eerste zege in deze Tour. ,,Het is misschien voorbarig om te zeggen dat de Tour geslaagd is, maar ons doel was etappewinst’’, zegt MVDP.