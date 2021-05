Michael van Gerwen: ‘Zelfs in mijn slechte dagen hadden ze moeite me te verslaan’

De ontlading was gisteravond groot bij Michael van Gerwen. In de beslissende fase van zijn partij tegen José de Sousa pompte hij zichzelf op, gooide na een misser van de Portugees zelf de beslissende pijl in het bord en vierde de overwinning uitbundig samen met de aanwezige fans in de Marshall Arena. ,,Deze zege is heel belangrijk en betekent veel voor me”, stelde Van Gerwen na afloop.

In de Premier League staat Van Gerwen met nog één speelronde te gaan op zijn vertrouwde eerste plek. Eén puntje vanavond tegen Peter Wright is voldoende om de reguliere competitie als winnaar af te sluiten. Dat deed hij in zijn carrière overigens al zeven keer eerder. Veel belangrijker zijn morgen de play-offs, waarin de vier beste darters strijden om de eindzege. Dat lukte Van Gerwen ook al vijf keer (2013, 2016, 2017, 2018 en 2019). ,,Ik ben hier om de titel te winnen. Met elk ander resultaat ben ik niet tevreden.”

Programma & stand

Welke spelers volgen Michael van Gerwen naar de play-offs?. De beste vier darters strijden vrijdagavond om de hoofdprijs van 250.000 Britse ponden. Bekijk hier het programma van de laatste speelronde en de stand. Van Gerwen leek tegen De Sousa op weg naar een makkelijke overwinning. Maar de 32-jarige Vlijmenaar verspeelde nog bijna een 7-4 voorsprong. Zijn Portugese opponent liet in de laatste leg echter twee uitgelezen kansen op een gelijkspel liggen. Na die missers maakte Van Gerwen zichzelf kwaad en trok via dubbel 20 alsnog de winst (8-6) over de streep. ,,Ik had mezelf niet in die positie moeten brengen en het eerder moeten afmaken. Als iemand dan mist, moet je jezelf oppompen en wel de dubbel raken.”

Aan het publiek toonde ‘Mighty Mike’ zijn gebalde vuisten en liet hij enkele oerkreten horen. Hij wil de fans weer iets teruggeven, zoveel is wel duidelijk. ,,Ik heb dit gemist. Het publiek is fantastisch. Dit geeft me echt veel vertrouwen. Er valt zeker nog genoeg te verbeteren, maar over het algemeen mag ik nu niet klagen. Je wilt in deze positie zitten”, doelt hij op de eerste plek op de ranglijst. Sluit hij de reguliere competitie vanavond als koploper af, dan levert hem dat een bonus op van 25.000 Britse ponden. Bij een eindzege wordt dat bedrag nog eens vertienvoudigd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het komt Van Gerwen de laatste periode absoluut niet aanwaaien. Zo staat er dit jaar nog geen titel achter zijn naam en won hij in 2020 voor zijn doen ‘slechts’ twee majortoernooien. ,,Je moet hard blijven werken. ,Als je niet hard werkt, dan boek je geen progressie", beseft hij. ,,Ik heb weer de absolute wil om te winnen. Ik geef sowieso nooit op, ik geef altijd honderd procent. Al was dat in de afgelopen twaalf maanden misschien niet altijd aanwezig.”

Quote Als de wil om te winnen er is, dan maak ik het iedereen alleen nog maar moeilijker Michael van Gerwen

Van Gerwen is van mening dat hij niet per se de titel hoeft te winnen om aan het grote publiek te laten zien dat hij terug is. ,,Ik ben nooit helemaal weggeweest, misschien een beetje. Zelfs in mijn slechte dagen, met gemiddelden van 92 en 94, hadden ze moeite me te verslaan. Ik moet zorgen dat ik harder terugsla. Met mijn kwaliteiten weet ik dat ik van iedereen kan winnen. Als de wil om te winnen er is, dan maak ik het iedereen alleen nog maar moeilijker.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.