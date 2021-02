Middelkoop eerste Nederlander die eerste ronde overleeft op Australian Open

Middelkoop werd in de afgelopen twee edities van het grandslamtoernooi in Melbourne in de eerste ronde uitgeschakeld. De drie jaar daarvoor kwam hij tot de tweede ronde.



Tegen Demoliner, die in 2020 en 2019 geregeld zijn dubbelpartner was, kreeg de 37-jarige Nederlander ook in de eerste set genoeg kansen. Hij wist de breakpoints echter niet te benutten waarna een tiebreak de beslissing moest brengen. Die wonnen de Braziliaan en Mexicaan overtuigend.