Middelkoop naar finale dubbelspel Boedapest

Leon Thijssen dagwinnaar, maar Gerben Morsink verrassen­de leider bij NK voor springrui­ters in Mierlo

20:13 Leon Thijssen won vrijdag het dagklassement bij het Nederlands kampioenschap voor springruiters in Mierlo. Hij was sneller dan Gerben Morsink, maar die nam wel de leiding in het algemeen klassement over van Jeroen Dubbeldam. De ruiter uit Weerselo maakte met Zenith drie springfouten en zakte naar de 24e plaats.