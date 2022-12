Mighty Mike, een knuffelbeer en een sluwe vos: deze darters maken nog kans op de wereldtitel

Na een paar mindere jaren, waarin hij van de eerste naar de derde plaats op de wereldranglijst zakte, zette Van Gerwen in 2022 de weg omhoog weer in. Vier major-titels zijn daarvan het grootste bewijs. De komende dagen wil hij de orde herstellen zoals hij die de juiste acht. Corona tijdens het vorige WK, een pijlenwissel en een operatie aan zijn werphand heeft hij achter zich gelaten. Hij aast op een dubbelslag: een nieuwe wereldtitel brengt hem meteen ook weer bovenaan op de Order of Merit, de wereldranglijst van de PDC op basis van de prijzengelden die in de afgelopen twee jaar zijn verdiend.

Na een te verwachten eenvoudige zege in de tweede ronde op de Welshman Lewy Williams (met een persoonlijk set-record van 125,25) was het in ronde drie wel even schrikken toen de Oostenrijker Mensur Suljovic vanuit het niets de wedstrijd van zijn leven speelde tegen Van Gerwen, die echter in staat bleek om zijn gaspedaal precies op de goede momenten net wat verder in te drukken.

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode baalt. Hij kon het Michael van Gerwen niet echt moeilijk maken. © Kieran Cleeves/PDC

Tegen Dirk van Duijvenbode was dat in de vierde ronde iets minder hard nodig, maar toch zou het Nederlandse onderonsje spannend hebben kunnen worden als ‘MVG’ op cruciale momenten in die partij niet optimale scherpte had getoond.

De kwartfinale op nieuwjaarsdag leek een nieuwe ontmoeting te gaan worden met de Engelsman Rob Cross, van wie Van Gerwen zo pijnlijk (na zes gemiste matchdarts) de halve finale van het WK van 2018 verloor. Maar in de vierde ronde moest Cross buigen voor zijn landgenoot Chris Dobey, die daardoor voor het eerst is doorgestoten naar de kwartfinales.

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

Gevaarlijke klant

Een gevaarlijke klant, die Dobey. Dat ervoer Van Gerwen dit jaar bij het EK, toen hij al in een vroeg stadium met 5-6 in legs onderuit ging tegen ‘Hollywood’. Dat er bij het WK in sets wordt gespeeld (en in de kwartfinales best-of-nine), lijkt echter een voordeel voor de meer ervaren Van Gerwen, die van al zijn twaalf partijen er wel ‘gewoon’ tien won.

Sporters, ook Van Gerwen, houden er niet van om over de volgende wedstrijd heen te kijken. Maar wij kunnen dat ongestraft wél doen. Bij een - te verwachten - overwinning op Dobey krijgt de enige overgebleven van twaalf aan het WK begonnen Nederlanders in de halve eindstrijd op 2 januari de winnaar van de partij tussen de Belg Dimitri van den Bergh en de Welshman Jonny Clayton tegenover zich.

Volledig scherm Dimitri Van den Bergh. © Kieran Cleeves/PDC

Sluwe vos

Clayton is een sluwe Vos die al vijftien keer van Van Gerwen wist te winnen. Andersom was dat zeventien keer het geval. De Brabander zal ongetwijfeld liever Van den Bergh treffen, tegen wie hij een veel beter track-record heeft: 11 keer winst, een gelijkspel en een nederlaag.

Aan de andere kant van het schema moeten deze vier spelers onderling uitmaken wie de finale mag spelen: Gerwyn Price, de wereldkampioen van 2021 die momenteel nog de wereldranglijst aanvoert maar wiens positie al even wankelt. Hij is zwaar favoriet in de halve finale tegen Gabriel Clemens, de eerste Duitser die zich bij het WK darts bij de beste acht wist te gooien.

Psychologische barrière

Of komt de mogelijke tegenstander van Van Gerwen in de finale uit die andere kwartfinale, tussen twee Engelsen. Michael Smith kwam moeizaam op gang dit toernooi, maar vond in de vierde ronde tegen Joe Cullen zijn vorm terug (103.25 gemiddeld) die nodig is om een gooi naar z’n eerste wereldtitel te doen. Dit jaar won hij eindelijk zijn eerste majortoernooi en daarmee heeft Smith een belangrijke psychologische barrière geslecht.

Volledig scherm Michael Smith in actie tegen Joe Cullen © ANP / EPA

Knuffelbeer

Het leek vooraf ondenkbaar dat Smith een halt zou kunnen worden toegeroepen door landgenoot Stephen Bunting. De knuffelbeer met een grote gunfactor is na Clemens de grootste verrassing bij de laatste acht. Hij maakte indruk met zijn zeges op de hoger geplaatsten Dave Chisnall en Luke Humphries en moet zeker serieus genomen worden door Smith.

Torpedo

Michael van Gerwen mag dan goed op koers liggen richting zijn vierde wereldtitel, er zijn dus nog genoeg kanonnen in de strijd die hem in een onbewaakt ogenblik met een perfect gerichte torpedo midscheeps kunnen treffen. In zo'n geval zinkt zelfs het sterkste slagschip.

De acht kwartfinalisten van het WK darts:

(met tussen haakjes gemiddelde en uitgooipercentage) Dimitri Van den Bergh (94.86 en 47.14%)

Jonny Clayton (96.51 en 50.65%) Michael Smith (98.17 en 40.00%)

Stephen Bunting (98.01 en 39.39%)

Gerwyn Price (93.76 en 34.31%)

Gabriel Clemens (95.96 en 40.66%)

Michael van Gerwen (104.03 en 42.53%)

Chris Dobey (95.66 en 37.78%)

