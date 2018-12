'Mighty Mike’ niet blij met tegenstander: ‘Saai om tegen hem te spelen’

Van Gerwen speelt liever tegen een sterkere tegenstander, zoals zondag in de halve finale tegen de Schot Gary Anderson. ,,Joyce was veel te timide. Hij heeft veel te veel respect voor mij. In de pauze zei hij dat hij blij was dat hij een leg had gewonnen’’, aldus Van Gerwen tegen RTL 7. ,,Ik vond het zelfs saai om tegen hem te spelen. ‘Verman jezelf en ga ervoor’, denk ik soms.”



De tweevoudig wereldkampioen ziet de halve eindstrijd, tegen Anderson, met vertrouwen tegemoet. ,,Uiteindelijk heb ik het goed afgerond. Ik speelde niet speciaal, maar gooide toch 101 gemiddeld. Anderson heeft dit toernooi ook goed gegooid, maar nog geen hele speciale dingen laten zien. Ik moet gewoon zorgen dat ik hem onder druk zet.’’