Mighty Mike wint zijn derde Premier League-avond: ‘Michael van Gerwen is helemaal terug’

VideoMichael van Gerwen heeft zijn derde Premier League-avond gewonnen. In de finale was de Vlijmenaar met 6-1 te sterk voor James Wade. De drievoudig wereldkampioen versterkt daarmee zijn koppositie bij het prestigieuze televisietoernooi.

De avond begon met een meevaller voor Van Gerwen: zijn tegenstander in de kwartfinale, Gary Anderson, moest vanwege een positieve coronatest afzeggen. Daardoor stond de Brabander automatisch in de halve finale en daarmee kreeg hij dus ook twee punten cadeau. ,,Het is fijn dat ik die twee punten cadeau kreeg, maar als professional wil ik het liefst spelen. Iedereen weet dat, zeker voor dit publiek. Dan is spelen het leukste wat je kunt doen", zei Van Gerwen daar achteraf over.

In die halve finale was Peter Wrigh, die in de kwartfinale met 6-1 te sterk was voor Michael Smith, de tegenstander. Het spel van de Schotse wereldkampioen was echter niet om over naar huis te schrijven. Hij werd met 6-3 door Van Gerwen verslagen. Van Gerwen kwam net boven de 90 met zijn gemiddelde, terwijl zijn Schotse tegenstander slechts 86,4 gooide. Ook de dubbels vlogen er bij beide dartlegendes nauwelijks in. Door een break in de zevende leg kwam Van Gerwen voor het eerst aan de leiding in de wedstrijd. Vervolgens zakte Wright volledig in en won de Vlijmenaar ook de laatste twee legs met gemak.

In de finale vond Van Gerwen zijn ouderwetse vorm weer terug, terwijl James Wade voor de tweede week op rij er nauwelijks aan te pas kwam in de eindstrijd. Al in de tweede leg brak de Nederlander zijn tegenstander en stond zo zonder veel problemen met 3-0 voor op The Machine. Ook de rest van de wedstrijd werd een onemanshow. De Engelsman kon zijn spel uit de halve finale niet terugvinden, terwijl Van Gerwen in tegenstelling tot de halve finale wél de dubbels kon vinden. Met een gemiddelde van 103,9 en een dubbelpercentage van 66,7 procent zorgde Van Gerwen ervoor dat de finale snel voorbij was. Wade gooide 93,6 gemiddeld en raakte één van zijn slechts drie kansen op de dubbels.

,,In de halve finale was ik een beetje geïrriteerd door een paar dingen, maar in de finale was ik veel meer relaxed", zei Van Gerwen na afloop. ,,Ik weet precies hoe ik tegen James Wade moet spelen. Je moet in jezelf geloven en zorgen dat je hem verslaat. Als alles in je hoofd goed zit, komt het goed. Winnen is het beste medicijn en hier kan ik verder op bouwen", aldus de Nederlander, die uitkijkt naar de Premier League-avond in Manchester volgende week.

,,Manchester is altijd goed, met veel publiek. Ik wil de fans allemaal blij zien. We hebben lang niet voor publiek gespeeld. Dat was saai. Nu zijn we helemaal terug. En Michael van Gerwen ook.”

Hiervoor was de 32-jarige Van Gerwen al de beste in Exeter en Brighton. In Rotterdam verloor hij twee weken geleden de finale. Volgende week donderdag is de Manchester Arena het decor voor de tiende speelavond van de Premier League, die al vijf keer door Van Gerwen werd gewonnen. In 2019 deed hij dat voor het laatst.

Uitslagen kwartfinales:

Michael Smith - Peter Wright 6-2

Gary Anderson - Michael van Gerwen 0-6 (Na terugtrekken Anderson)

Joe Cullen - Johnny Clayton 1-6

James Wade - Gerwyn Price 6-5

Uitslagen halve finales

Peter Wright - Michael van Gerwen 3-6

Johnny Clayton - James Wade 4-6

Uitslag finale

Michael van Gerwen - James Wade 6-1

© PDC

