Minimaal één maand geen sportwedstrijden in Oekraïne

In Oekraïne worden voor de komende maand alle sportwedstrijden opgeschort, zo heeft het Oekraïense ministerie van Sport donderdag bekendgemaakt. Onder meer de hervatting van de voetbalcompetitie is uitgesteld nadat Russische troepen het land zijn binnengevallen.

Sjachtar Donetsk is de koploper van de Oekraïense voetbalcompetitie. Sjachtar kwam dit seizoen uit in de Champions League en de club uit Donetsk werd laatste in de groep. Ook nummer 2 Dinamo Kiev, dat eveneens als vierde eindigde in de Champions League-poule, is al uitgeschakeld in Europa.

,,Ik ben altijd trots geweest op mijn volk en mijn land. We hebben veel moeilijke tijden doorgemaakt en in de afgelopen 30 jaar hebben we ons als een natie gevormd. Een natie van oprechte, hardwerkende en vrijheidslievende burgers. Dit is ons belangrijkste bezit. Vandaag is een moeilijke dag voor ons allemaal, maar we moeten ons verenigen”, schreef Andrei Sjevtsjenko, een van de beste voetballers ooit uit Oekraïne. Hij was tot voor kort bondscoach van de nationale ploeg.

De nationale teams van het land komen wel in actie op internationale toernooien. Ook individuele sporters kunnen blijven deelnemen aan evenementen. Tennisster Elina Svitolina is een van de meest bekende sporters van het land. ,,Ik kan het niet...”, schreef Svitolina donderdag op Twitter, gevolgd door gebroken harten. Ze heeft haar profielfoto aangepast in een kaart van het land met de tekst ‘Bid voor Oekraïne’.

,,De hele vrije wereld moet weten dat nu alleen Oekraïne tussen hen en een krankzinnig regime staat! Europa, de VS, Groot-Brittannië en de rest, sta op. We hebben meer hulp nodig”, schreef oud-tennisser Alexandr Dolgopolov.