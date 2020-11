Minister van Sport: hoogst waarschijnlijk uitstel Australian Open

Ad-interim De Wijs geniet van eerste profduel als coach bij Jong PSV

24 november Edwin de Wijs (51) is al een kleine 35 jaar actief in het profvoetbal en beleefde dinsdag bij Jong PSV-Jong FC Utrecht (1-1) een opmerkelijke primeur. Voor het eerst in zijn lange carrière was hij eenmaal trainer-coach bij een officieel duel in het betaald voetbal. Vanwege een schorsing van Peter Uneken (twee keer geel in het duel met MVV) nam hij als hoofdcoach op de bank plaats bij Jong PSV.