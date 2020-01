Mislukte recordpogingen Serena Williams geven Court hoop

Williams veroverde drie jaar geleden in Melbourne haar 23ste grandslamtitel, naar later bleek terwijl ze al zwanger was. Toen de Amerikaanse was bevallen van een dochter, keerde ze terug op de baan. Ze haalde twee keer de finale op Wimbledon en twee keer op de US Open, maar steeds stapte ze als verliezer van de baan. Met Naomi Osaka, Ashleigh Barty en Bianca Andreescu heeft een nieuwe generatie toptennissters zich aangediend.

,,Een grandslamtitel winnen is één, maar aan de top blijven en meer titels pakken is weer een heel ander verhaal", aldus Court.