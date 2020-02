Monfils in topvorm stoomt door met elfde zege op rij

Tijdens zijn elf zeges heeft Monfils, die voorafgaand aan het toernooi in Rotterdam het indoortoernooi van Montpellier op zijn naam schreef, slechts één set verloren.



Monfils speelde zijn tweede partij in Dubai met een bandage om zijn kuit. ,,Dat is puur preventief. Ik heb de afgelopen tijd veel gespeeld en hoop dat ik nog even door kan gaan”, zei de nummer 9 van de wereld, die donderdag zijn landgenoot Richard Gasquet treft.



De als eerste geplaatste Novak Djokovic maakte indruk met een snelle zege op de Duitser Philipp Kohlschreiber, die slechts vier games pakte: 6-3 6-1. Opmerkelijk was de overwinning van Jan-Lennard Struff op Nikoloz Basilasjvili, die in 39 minuten met 6-1 6-0 aan de kant werd geschoven.