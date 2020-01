Motorcrosser Pootjes uit Ammerzoden in 2020 op Kawasaki

Voormalig EMX85-kampioen Davy Pootjes stapt komend seizoen op een Kawasaki. De motorcrosser uit Ammerzoden rijdt in de MX2-klasse voor het nieuwe F&H Racing Shop team, dat nauw verbonden is met F&H Kawasaki Racing, dat met Roan van de Moosdijk een eigen Nederlandse troef heeft.

Na een succesvolle carrière in de jeugd tekende Pootjes in 2014 een vijfjarig contract bij KTM. De afgelopen seizoenen reed de talentvolle crosser steeds bij klantenteams van de Oostenrijkers. Na jaren vol blessureleed en weinig lichtpuntjes werd zijn contract niet verlengd en was lang onduidelijk of en hoe Pootjes terug zou keren in het WK.

Het lijkt er nu dus op dat Pootjes komend seizoen meedraait in het WK, zo heeft hij op zijn eigen Instagram bekendgemaakt. ,,Jullie zien me weer terug in de GP’s en Dutch Masters of Motocross als ik weer volledig fit ben”, laat Pootjes weten.