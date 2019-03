Motorcrosslegende Stefan Everts ziet records in gevaar komen: ‘Ik kan dat toch niet tegengaan’

Duur leermoment­je voor FC Eindhoven

10:52 Even zoekt Rochdi Achenteh (31) naar de juiste woorden. In zijn hoofd speelt hij de wedstrijd nog eens versneld af. ,,Een terechte uitslag", brandt de FC Eindhoven-speler vervolgens los, kort na afloop van de 1-1 bij Telstar. Lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Eindhovenaren, die na een half uur de ban braken via Elisha Sam en daarna grote kansen kregen op de 0-2. ,,We hadden vooraf al gezegd: we moeten winnen met het oog op de play-offs."