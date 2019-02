Mourinho hard onderuit bij ijshockeywedstrijd in Rusland

Davis Cup-win­naar Kroatië niet als eerste geplaatst, Nederland in pot 3

20:18 Het tennisteam van Kroatië, dat vorig jaar november de laatste Daviscup 'oude stijl' won, is niet als eerste geplaatst op het landentoernooi in de nieuwe opzet. Frankrijk, dat de finale verloor, is als hoogste ingeschaald voor de finaleronde van het toernooi in november van dit jaar in Madrid.