Muguruza maakt grote indruk in Melbourne

Muguruza had iets meer dan een uur nodig om de nummer 5 van de plaatsingslijst in twee sets te verslaan: 6-1 en 6-2. De Spaanse, tweevoudig grandslamwinnares, neemt het in de vierde ronde mogelijk op tegen Kiki Bertens. De Nederlandse moet nog wel eerst afrekenen met Zarina Diyas.

Muguruza sloeg in haar partij tegen Svitolina liefst 31 ‘winners’ tegen slechts negen onnodige fouten. De voormalig nummer 1 van de wereld is ongeplaatst in Melbourne. Ze was het jaar als nummer 36 van de wereld goed begonnen met het bereiken van de halve finales in Shenzhen en de kwartfinales in Hobart. Inmiddels staat ze 32e.