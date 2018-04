Muguruza moet strijd in Stuttgart staken door rugblessure

Uitslagen amateur­voet­bal donderdag 26 april (regio Eindhoven)

22:09 Spoordonkse Boys – BES 4-1. Het duel was nauwelijks een kwartier aan de gang toen de eerste de beste mogelijkheid voor de thuisploeg direct tot doelpunt werd gepromoveerd. Een slordigheid in de defensie van BES werd door Tom van Agt met een lob vanaf 35 meter meteen afgestraft, 1-0. De bezoekers kwamen sterk terug. Een goed lopende aanval via Maikel van der Honing kwam bij Robin Smets terecht. De middenvelder schoof de 1-1 in de lange hoek. De ruststand leek op een gelijke stand uit te draaien. Wederom ging de defensie van BES zeven minuten voor rust in de fout. Tom van Agt zag Sjoerd van Ham vrij staan en die tekende van dichtbij voor 2-1. Na de pauze had de ploeg van coach Jurgen Pinckers niet veel meer in te brengen. Door treffers van Sjoerd van Ham en Roel van Nunen won Spoordonkse Boys verdiend het duel waarbij het ontlopen van de nacompetitie centraal stond.