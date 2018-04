Muguruza schrijft toernooi in Monterrey op haar naam

Overzicht: Eenvoudige zege voor UNA, ASV'33 wint Laarbeekse derby

8 april Er werd vanmiddag weer gevoetbald op de regionale voetbalvelden. In de derde divisie won UNA met 4-0 van De Meern en blijft zo in het sport van koploper Jong Vitesse. In 4G de Laarbeekse derby tussen ASV’33 - Mariahout. De thuisploeg moest winnen om niet nog verder in degradatieproblemen te komen. En deed dit ook. Het werd 4-2. Wij zetten alle uitslagen voor je op een rijtje.