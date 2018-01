Muguruza zonder problemen naar de derde ronde

Koolen spil in Dakar-rel: 'Voor Peugeot had ik beter dood kunnen zijn'

9:50 Het is oorlog in de Dakar Rally tussen de nietige quadsolist Kees Koolen (52) uit Bergeijk en het almachtige Peugeot-team. Een van de Peugeots heeft zaterdag in de zevende etappe Koolen van zijn sokken gereden. Op basis van gps-gegevens is de Spanjaard Carlos Sainz als schuldige aangewezen.