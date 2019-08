Murray accepteert wildcard voor toernooi in Winston-Salem

,,Ik heb wedstrijden nodig en wil mijzelf blijven testen. Winston-Salem is een perfecte plek om dat te doen”, zei de 32-jarige Brit. ,,Het is de volgende stap in mijn terugkeer. Hopelijk kan ik een goede reeks neerzetten."



Murray onderging begin dit jaar een ingrijpende heupoperatie. In juni keerde hij al terug in het dubbelspel en deze week op het masterstoernooi van Cincinnati ook in het enkelspel. In Cincinnati verloor hij in de eerste ronde van Richard Gasquet.