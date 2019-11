Murray: Australian Open wordt test voor mijn heup

Murray, tweevoudig winnaar van Wimbledon, vreesde dat zijn tenniscarrière voorbij was door aanhoudende pijn in zijn heup. Een operatie in januari pakte echter zo goed uit, dat hij toch zijn rentree kon maken. Eerst voorzichtig in het dubbelspel, later ook weer in het enkelspel. Inmiddels heeft hij alweer een toernooizege (Antwerpen) op zijn palmares bijgeschreven. ,,Ik ben inmiddels zo ver dat ik er niet meer aan denk en vrijuit speel. Maar ik zal pas echt blij zijn als ik een vijfsetter speel en niets voel in die heup."