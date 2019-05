Murray krijgt wildcard voor toernooi van Queen's

de ontknoping Scheepers over titelkan­sen PSV: ‘Ik heb geleerd dat je er tot de laatste tel in moet geloven’

9:36 In weken als deze weet voormalig PSV-spits Twan Scheepers (47) wat er komen gaat. ,,De spanning is voor ploegen die spelen om de titel totaal anders dan in andere wedstrijden”, weet de Eindhovenaar.