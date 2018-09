Murray laat Daviscup weer schieten

Franse politie laakt 'laks­heid' Memphis: miljoenen­roof was te voorkomen

3 september De kans dat Olympique Lyon-voetballer Memphis Depay (24) veel verzekeringsgeld zal krijgen, na een inbraak in zijn woning afgelopen vrijdag, is volgens Franse media uiterst klein. Inbrekers zouden 1,5 miljoen euro aan spullen hebben meegenomen, maar uit onderzoek is gebleken dat Depay een raam open had laten staan. Ook werkte de alarminstallatie in het pand nog niet.