Murray maakt langverwachte rentree in Rosmalen

Murray (30) won in zijn carrière twee keer Wimbledon en eenmaal de US Open. Ook stond hij vijf keer in de finale van de Australian Open, is hij tweevoudig olympisch kampioen en voormalig aanvoerder van de wereldranglijst. Hij schreef in zijn carrière tot dusver 46 toernooien op zijn naam.



In de aanloop naar Wimbledon vorig jaar juli kreeg Murray last van zijn heup. Nadat hij op het grand slam in Londen werd uitgeschakeld in de kwartfinales, verergerden de klachten en laste hij een lange pauze in. Eind 2017 leek Murray hersteld en speelde hij een demonstratiepartij in Abu Dhabi, maar toch moest de Brit de Australian Open weer afzeggen wegens zijn pijnlijke heup. In januari onderging hij een operatie.