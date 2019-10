Murray naar halve finale in Antwerpen

EK baanwielrennen Hoogland klopt wereldkam­pi­oen Lavreysen in sprintfina­le

22:00 Jeffrey Hoogland (26) heeft de Europese titel veroverd op de EK baanwielrennen in Apeldoorn op het onderdeel sprint. In de finale klopte hij landgenoot Harrie Lavreysen, die in nog maart beslag legde op de wereldtitel.