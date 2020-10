Murray vervangt opgestapte Djokovic in spelersraad ATP

Podcast | ‘Hetzelfde presteren als Schumi, daar durfde Hamilton niet eens aan te denken’

11 oktober In de 27ste aflevering van Pitstop bespreken Arjan Schouten en Etienne Verhoeff de Grand Prix op de Nürburgring. Een historische overwinning voor Lewis Hamilton, die qua zeges op gelijke hoogte kwam met Michael Schumacher. Over die presentatie, maar ook de tweede plaats van Max Verstappen spreken ze in een nieuwe aflevering van Pitstop. Daarnaast komt de derde plaats van Daniel Ricciardo aan bod, de boordradio van Albon, de rentree van Hulkenburg en het uitgestelde debuut van Mick Schumacher in een Formule 1 wagen.