Na 18 jaar staan met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor weer twee Nederlanders in halve finale ATP-toernooi

met videoNa Tallon Griekspoor heeft ook Botic van de Zandschulp de halve finale bereikt van het ATP-toernooi van het Indiase Pune. De beste Nederlandse tennisser klopte in de kwartfinale de Duitse qualifier Maximilian Marterer in twee sets: 6-4, 6-2.

In de halve finale neemt Van de Zandschulp, in India als tweede geplaatst, het op tegen de winnaar van de partij tussen de Serviër Filip Krajinovic en de Fransman Benjamin Bonzi. Zij komen later vanmiddag in actie.

Eerder vandaag bereikte Griekspoor de halve finales. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Hij hoefde daarvoor niet in actie te komen, want zijn Kroatische tegenstander Marin Cilic trok zich kort voor de start van de kwartfinale terug.

Voormalig US Open-winnaar Cilic maakte een verkeerde beweging tijdens de warming-up en blesseerde daarbij zijn knie. ,,De pijn werd daarna minder, maar toen stond de wedstrijd al op het punt van beginnen. Het spijt me dat ik niet in actie heb kunnen komen”, reageerde de nummer één van de plaatsingslijst teleurgesteld.

Griekspoor neemt het morgen bij de laatste vier op tegen de Rus Aslan Karatsev, die woensdag in de tweede ronde Tim van Rijthoven in twee tiebreaks versloeg.



,,Het is lang geleden dat er twee Nederlanders in de halve finales stonden. Laten we hopen dat we er een volledig Nederlandse finale van kunnen maken”, zei Van de Zanschulp na zijn tweede zege van het jaar. ,,Ik ben best blij met mijn optreden van vandaag. Ik serveerde best goed, liep door mijn servicegames en heb geen breakpoint tegen gehad.”

Voor het eerst sinds de zomer van 2004 staan er twee Nederlanders in de halve finales van hetzelfde toernooi. 18,5 jaar geleden bereikten Martin Verkerk en Dennis van Scheppingen de laatste vier in Amersfoort. Verkerk won het graveltoernooi in eigen land destijds.

De finale van het toernooi in India is zaterdag.

Volledig scherm Tallon Griekspoor © ANP / EPA