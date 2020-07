Na coronatraining in mestveld is profgolfer Lars van Meijel klaar voor rentree op de Europese Tour

Daar stond hij dan in het hoge gras met poep onder zijn schoenen. In het buitengebied van Best had Lars van Meijel (26) in april toch een manier gevonden om zijn golfswing te oefenen. Hij leende enkele vlaggenstokken en een afslagmat van de golfclub bij hem om de hoek, Best Golf, zodat hij zijn ballen gericht op de verschillende vlaggen kon mikken.