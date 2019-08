Na Hogenkamp pakt ook Rus titel op ITF-toernooi

Van Bommel: ‘We hadden met 6-1 moeten winnen en met 10-1 kunnen winnen’

23:32 Trainer Mark van Bommel was na afloop van PSV-ADO te spreken over het optreden van zijn ploeg, al gaf hij ook toe dat de wedstrijd nog slecht voor PSV had kunnen aflopen. De Eindhovenaren wonnen met 3-1, maar lieten ADO veel te lang in leven. ,,We hadden met 6-1 moeten winnen en met 10-1 kunnen winnen”, zo vond Van Bommel.