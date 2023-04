Na Novak Djokovic ook titelhouder Stefanos Tsitsipas uitgeschakeld in Monte Carlo

De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas is in de kwartfinales van het masterstoernooi van Monte Carlo uitgeschakeld. De nummer 3 van de wereld verloor met 6-2, 6-4 van de Amerikaan Taylor Fritz. Eerder werd nummer één van de wereld Novak Djokovic al uitgeschakeld.

De mondiale nummer tien Fritz maakte het na ruim een uur af met een lovegame. Hij besloot de wedstrijd met een ace. „Ik heb goed gespeeld op de belangrijke momenten en de trekker overgehaald als het moest, zodat hij niet kon dicteren met zijn forehand”, zei Fritz. „USA, Clay”, schreef hij na afloop op de camera. Tennissers uit de Verenigde Staten presteerden jarenlang duidelijk het best op hardcourt, verreweg de meest gebruikte ondergrond in het land.

De 24-jarige Tsitsipas won de afgelopen twee edities van het masterstoernooi van Monte Carlo. Vorig jaar versloeg hij de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in de eindstrijd, een jaar eerder de Rus Andrej Roeblev. Laatstgenoemde is bij de laatste vier de tegenstander van Fritz. Tsitsipas wacht dit jaar nog op zijn eerste titel. Vorige maand verloor hij op het masterstoernooi van Indian Wells zijn eerste wedstrijd en in Miami zijn tweede.

Djokovic donderdag al uitgeschakeld

Eerder was ook Djokovic er al niet in geslaagd de kwartfinales van het masterstoernooi van Monte Carlo te bereiken. De nummer één van de wereld verloor verrassend met 6-4, 5-7, 4-6 van de Italiaan Lorenzo Musetti, in een wedstrijd met maar liefst vijftien breaks.

Volledig scherm Novak Djokovic lijdt een pijnlijke nederlaag in Monte Carlo. © AFP

Djokovic speelde in Monaco zijn eerste evenement sinds het toernooi van Dubai begin maart. De Serviër zag daarna de masterstoernooien van Indian Wells en Miami aan zich voorbijgaan. Hij mocht de Verenigde Staten niet in, omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus.

Djokovic, die in de eerste ronde een bye had, was dinsdag al stroef begonnen aan zijn eerste wedstrijd tegen de Russische qualifier Ivan Gachov. Ook tegen Musetti, de mondiale nummer 21, speelde hij bij vlagen onherkenbaar en reeg hij de onnodige fouten aaneen.

Volledig scherm Lorenzo Musetti kan bijna niet geloven dat hij heeft gewonnen van Novak Djokovic. © AFP

De Serviër kwam in de eerste set nog wel op een 3-1-voorsprong, maar leverde vervolgens meteen zijn eigen service in. Het bleek de eerste break van een reeks. Djokovic sloeg opnieuw toe om op een 4-2-voorsprong te komen, maar kon de set even later niet op eigen service afmaken. Musetti kwam terug tot 5-4, maar leverde op zijn beurt ook weer zijn opslag in: 6-4.

De vijf breaks uit de eerste set bleken nog maar een voorproefje van wat er zou komen. De eerste vier servicegames van de tweede set werden allemaal ingeleverd, voordat Djokovic een keer zijn opslag wist te behouden, 3-2. De winnaar van het toernooi in 2013 en 2015 liep uit naar 4-2, maar zag zijn Italiaanse tegenstander de zaken omdraaien met twee breaks op rij, 4-5. Musetti wist de set niet meteen op eigen service te beslissen, maar greep zijn tweede kans nadat Djokovic opnieuw zijn opslag had verloren, 5-7.

Na de veertien breaks in de eerste twee sets verliep de derde set volgens een iets normaler patroon. Een regenpauze op 1-1 haalde de spelers niet uit hun concentratie en tot 3-3 hielden ze gelijke tred met elkaar. Musetti brak vervolgens Djokovic en benutte even later zijn vierde matchpoint om de beslissende set met 6-4 te winnen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's