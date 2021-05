NAC - NEC is zoveel meer dan een mini-klassieker

Wat voor de jonge garde de bruisende nacompetitie rit van 2017 is, met als kers op de taart twee historische duels met NEC (1-0 en 1-4), is de bekerwinst (2-0) uit 1973 voor de oudere generatie. De gemene deler is dat in beide gevallen NEC de tegenstander is. NAC - NEC is niet alleen maar de mini-klassieker, omdat de clubnaam nak-nek fonetisch nu eenmaal lekker bekt. Door de twee gewonnen finales zijn de Nijmegenaren vooral ook aan de geschiedenis van NAC verbonden.