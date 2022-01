Nadal bedankt publiek in Melbourne: ‘Jullie zullen nooit weten hoeveel jullie liefde met mij doet’

VideoRafael Nadal was overspoeld door emoties na zijn tweede Australian Open-titel, waarmee hij op 21 gewonnen Grand Slams kwam. De 35-jarige Spanjaard versloeg de 25-jarige Rus Daniil Medvedev in een zinderende finale in vijf sets.

,,Een paar maanden geleden vroeg ik me nog hardop af of ik nooit op niveau zou kunnen tennissen. Nu sta ik hier na een finale van vijf uur met mijn 21ste titel. Het is echt ongelooflijk, ik kan mijn emoties maar moeilijk onder woorden brengen. Het gevoel dat ik nu heb zal ik nooit vergeten", zei Nadal nadat hij uit handen van Jim Courier zijn tweede Norman Brookes Challenge Cup had ontvangen. In 2009 won Nadal voor het eerst in Melbourne, toen nadat hij Roger Federer na 4 uur en 23 minuten had verslagen. De finale tegen Medvedev duurde liefst 5 uur en 24 minuten, nadat de Spanjaard terugkwam van een 2-0 achterstand.

Nadal bedankte het publiek in Melbourne, dat de afgelopen twee weken in al zijn zeven partijen steeds weer van grote steun bleek. ,,Echt waar, jullie zullen nooit kunnen begrijpen hoeveel jullie liefde en steun met mij doet. Sinds ik begin deze maand terugkeerde in Melbourne voelde ik me zo welkom en geliefd. Dat gaf enorm veel energie om in iedere wedstrijd weer tot het uiterste te gaan en gelukkig vond ik ook vandaag weer die energie om terug te komen van een achterstand", zei Nadal, die zoals altijd ook mooie woorden overhad voor zijn tegenstander. ,,Ik weet hoe het voelt om hier te staan als verliezend finalist, want dat heb ik zelf ook vaak genoeg meegemaakt helaas. Maar je bent een geweldige strijder en kampioen Daniil, ik weet zeker dat je nog veel prijzen gaat winnen in jouw carrière.”

Nadal gaf aan dat hij er alles aan gaat doen om volgend jaar terug te keren in Melbourne. ,,Ik blijf mijn best doen om terug te komen”, aldus de tweevoudig kampioen in Australië. ,,Anderhalve maand geleden dacht ik dat het mijn laatste Australian Open zou worden, maar nu heb ik zoveel energie om door te gaan.”

Nadal wendde zich ook tot Medvedev. ,,Ik weet hoe moeilijk het is want ik ben ook een paar keer in die positie geweest. Ik heb geen twijfel dat je nog een paar keer gaat winnen hier.” Nadal zegevierde in 2009 op de Australian Open en verloor daarna vier finales.

