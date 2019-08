Nadal blijft op koers voor titelprolongatie in Canada

VIDEO Donyell Malen: ‘1-0 is beter dan 0-0'

7:15 Of Donyell Malen tevreden was met de 1-0 overwinning van PSV bij FK Haugesund donderdagavond? Niet echt, zo bleek uit zijn houding en gezichtsuitdrukking. ,,Maar 1-0 is beter dan 0-0', probeerde hij er nog wel een positief draaitje aan te geven.