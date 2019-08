Nadal eenvoudig langs Chung op US Open

Schurter voor vijfde keer op rij de beste op WK mountainbi­ke, opgave Vader

23:00 Mountainbiker Nino Schurter heeft voor de vijfde keer op rij de wereldtitel cross-country gegrepen. De Zwitser maakte zijn favorietenrol in het Canadese Mont-Sainte-Anne waar met een lange solo. Het is in totaal de achtste wereldtitel voor Schurter, die ook de regerend olympisch kampioen is.