Nadal eenvoudig voorbij Berdych naar kwartfinales

Tour Down Under Porte blijft Poels voor in slotrit, eindzege voor Impey

8:43 Daryl Impey heeft net als vorig jaar de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De Zuid-Afrikaan van Mitchelton-Scott eindigde in de zesde en laatste etappe als derde en nam de leiding in het algemeen klassement over van de Australiër Patrick Bevin, die ruim vijf minuten moest prijsgeven. Impey is daarmee ook de eerste leider in de UCI World Tour.