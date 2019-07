Nadal en Federer elf jaar na spektakelstuk op herhaling in Londen

Sinds het spektakel in 2008, dat Nadal won in vijf zinderende sets - 6–4, 6–4, 6–7 (5), 6–7 (8), 9–7 - kwamen de twee grootheden elkaar op het heilige gras van Londen niet meer tegen. Het wordt de veertigste partij tussen de twee grootheden in het tennis. Nadal leidt in de onderlinge duels met 24-15, maar hij speelt liever op gravel dan op gras.

De als derde geplaatste Spanjaard had vanavond nog iets goed te maken tegen Querrey. In de laatste ontmoeting, in de finale van het hardcourttoernooi in Acapulco in 2017, verloor Nadal in twee sets van de inwoner van Las Vegas. De stand in de onderlinge duels is nu 5-1.