Nadal haakt af voor duel met Federer

Video ZSV zet elftal met schitteren­de video op scherp voor Kranenmor­tel­der­by tegen SV Deurne

12:54 Het is een begrip geworden in het regionale amateurvoetbal, de Kranenmortelderby. In de eerste klasse vechten ZSV en SV Deurne samen heroïsche duels uit. Zondag staat op het veld van ZSV de terugwedstrijd van dit voetbaljaargang op het programma. De thuisploeg blikt via een fabelachtige video vooruit op de burenruzie.