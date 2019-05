Nadal: Ik kan heel goed zonder social media

Amateurvoetbal Overzicht | FC Eindhoven AV pakt titel, Ajax - Tottenham-scenario bij ONDO en HVV tegen alle verwachtin­gen in kampioen

26 mei Vandaag zijn de laatste beslissingen in het amateurvoetbal gevallen. FC Eindhoven won met 0-3 van buurman RPC en pakt daarmee de titel. De ploeg promoveert nu naar de eerste klasse. De vijfde klasse E zuid 2 kende een razend spannende ontknoping. Tegen de verwachting in is niet SPV maar HVV de ploeg die er met het kampioenschap van door gaat. Dramatische slotfase voor ONDO. Ploeg slikt in 98ste minuut gelijkmaker en mist daardoor het kampioenschap.