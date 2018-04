Nadal in Monte Carlo langs Bedene

Memphis: Dacht dat Lyon de verkeerde speler had gehaald

18:09 Met een stralende lach keek Memphis Depay zondag vanaf de tribune naar PSV tegen Ajax. ,,'We' gaan kampioen worden vandaag", zo sprak hij zijn oud-ploeggenoten even daarvoor in een videoboodschap nog enthousiast toe. En zo geschiedde, want alles waar Depay deze weken bij betrokken is, verandert in goud.