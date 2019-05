Nadal in Rome naar eerste finale op gravel in 2019

Robben krijgt met goal én landstitel sprookjes­ach­tig Bay­ern-af­scheid

17:59 Bayern München is voor de 29ste keer (en de zevende keer op rij) landskampioen van Duitsland. Der Rekordmeister won op de laatste speeldag van de Bundesliga thuis met 5-1 van Eintracht Frankfurt, in het laatste optreden van invaller Arjen Robben. De Nederlander kreeg een afscheid om van te dromen. Hij maakte de vijfde goal, zijn 99ste in Duitse dienst.