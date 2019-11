Nadal leidt Spanje naar laatste vier

Argentinië was in de kwartfinale op een 1-0 voorsprong gekomen, doordat Guido Pella in drie sets Pablo Carreno Busta had verslagen (6-7 7-6 6-1). Nadal rekende daarna snel af met Diego Schwartzman (6-1 6-2). Met een lange dubbelpartij werd het toch opnieuw nachtwerk in Madrid. Eerder in de week was daar al kritiek op gekomen van de spelers.