Nadal maakt na ruim zes maanden overtuigende rentree in Rome

Beide spelers hoefden in de eerste ronde in Rome niet in actie te komen. Carreno Busta haalde eerder deze maand bij de US Open nog de laatste vier. Tegen ‘gravelkoning’ Nadal had hij echter niets in te brengen. De nummer 2 van de wereld verloor in zes onderlinge duels nog nooit van Carreno Busta. Nadal speelt in de volgende ronde tegen de Serviër Dusan Lajovic of de Canadees Milos Raonic.